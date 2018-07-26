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Власти Москвы запланировали строительство 32 станций метро после 2023 года
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Власти Москвы запланировали строительство 32 станций метро после 2023 года 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Власти столицы занимаются проработкой строительства 32 новых станций метро после 2023 года.
Заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин сообщил о возможности строительства двух линий — Рублево-Архангельской и Бирюлевской. На первой обсуждают строительство восьми станций, на второй — 16 станций.
Еще шесть станций могут построить между Столбовым и Троицком. Оставшиеся две станции планируют расположить в продолжение Калужско-Рижской линии в Подмосковье и в продолжение Арбатско-Покровской линии.
До 2023 года в столице уже запланировано проложить 135 километров линий метро, а также построить 58 новых станций, пишет РИА «Новости».
Ранее в июле мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что протяженность метро будет увеличена до 1 тыс. км, что будет почти в три раза превышать длину системы метро в 2010 году.
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