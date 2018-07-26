Ряд улиц в центре Москвы перекроют 28 июля

Движение перекроют на четырех улицах в центре Москвы 28 июля из-за праздничных мероприятий

Движение перекроют 28 июля 2018 г. на четырех улицах в центре Москвы из-за мероприятий, приуроченных к празднованию Дня крещения Руси на Боровицкой площади. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

«Движение перекроют 28 июля на четырех улицах в центре Москвы из-за мероприятий, приуроченных к празднованию Дня крещения Руси на Боровицкой площади. Так, с 8:00 до 13:00 28 июля движение будет перекрыто на участке ул. Волхонка от ул. Ленивка до Боровицкой площади», — говорится в сообщении.

Уточняется, что также с 7:00 до 13:00 28 июля движение перекроют на участке ул. Манежная от Кремлевской набережной до Боровицкой площади. Кроме того, с 11:30 до 13:00 28 июля движение будет перекрыто на Большом Каменном мосту и ул. Знаменка.