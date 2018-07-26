Какие улицы станут пешеходными в субботу

28 июля на нескольких улицах Москвы ограничат движение. Это связано с проведением мероприятий, приуроченных ко Дню крещения Руси, которые пройдут на Боровицкой площади.

С 07:00 до 13:00 полностью перекроют участок Манежной улицы от Кремлевской набережной до Боровицкой площади. С 08:00 до 13:00 проехать нельзя будет по улице Волхонке на участке от улицы Ленивки до Боровицкой площади. С 11:30 до 13:00 ограничат проезд по Большому Каменному мосту и улице Знаменке.

Кроме того, с 08:00 до 11:30 будет перекрыта крайняя правая полоса на участке Боровицкой площади от улицы Знаменки до Большого Каменного моста.