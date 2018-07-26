Ещё
Какие улицы станут пешеходными в субботу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Какие улицы станут пешеходными в субботу 

Mos.ru 40 минут назад
Фото: Mos.ru
28 июля на нескольких улицах Москвы ограничат движение. Это связано с проведением мероприятий, приуроченных ко Дню крещения Руси, которые пройдут на Боровицкой площади.
С 07:00 до 13:00 полностью перекроют участок Манежной улицы от Кремлевской набережной до Боровицкой площади. С 08:00 до 13:00 проехать нельзя будет по улице Волхонке на участке от улицы Ленивки до Боровицкой площади. С 11:30 до 13:00 ограничат проезд по Большому Каменному мосту и улице Знаменке.
Кроме того, с 08:00 до 11:30 будет перекрыта крайняя правая полоса на участке Боровицкой площади от улицы Знаменки до Большого Каменного моста.
Mos.ru: последние новости
«Времена и эпохи»: на Пушкинской площади пройдут рыцарские турниры и выступления фехтовальщиков На страже без перерыва: медицинские вертолеты теперь летают круглосуточно Пожарский переулок и улица Зорге: где еще ограничат движение транспорта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип363
Оружию «Судного дня» нашли ответ68
Москва ответила США на крымскую провокацию391
Российских дачников ждет неприятный сюрприз80
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»219
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Другое
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение