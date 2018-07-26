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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Облачная погода ожидает жителей столичного региона 26 июля, столбики термометров в Москве могут достичь отметки плюс 30 градусов, сообщили РИА Новости в погодном центре «Фобос» в четверг.
"Сегодня в столичном регионе будет переменная облачность, в Москве без существенных осадков, по области местами возможны небольшие дожди. Днем температура в столице составит плюс 28-30 градусов, по области — плюс 26-31", — сказал собеседник агентства.
Ветер, по прогнозам синоптиков, будет юго-восточным со скоростью 2-7 метров в секунду, атмосферное давление ожидается повышенное и составит 750 миллиметров ртутного столба.
Прогноз погоды в Москве >>
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