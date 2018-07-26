Ещё
Москвичам пообещали небольшой дождь и до 30 градусов тепла 26 июля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
С Крымским мостом может произойти страшное
С Крымским мостом может произойти страшное

Москвичам пообещали небольшой дождь и до 30 градусов тепла 26 июля 

ИД «Собеседник» 47 минут назад
Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Москвы и области в четверг, 26 июля.
Как передает ресурс «Метеоновости», предстоящим днем столичный регион окажется под влиянием юго-западной периферии антициклона, что обусловит жаркую погоду с температурой воздуха до плюс 30 градусов.
При этом в Москве и области из-за близости атмосферного фронта пройдут кратковременные дожди.
Атмосферное давление в середине дня составит 750 мм ртутного столба, а влажность воздуха приблизится к отметке 60%.
По словам специалистов, подобные метеоусловия не повлияют на большую часть москвичей. Однако метеозависимые люди с неустойчивыми сосудистыми реакциями, вегето-сосудистой дистонией, а также гипотоники и гипертоники могут негативно отреагировать на повышенные фон атмосферного давления.
ИД «Собеседник»: последние новости
28 и 29 июля в Москве закроют участок "голубой" ветки метро МЖД сообщили о восстановлении графика движения на Савеловском направлении Возраст приёма в детские сады Москвы снизили до 2,5 года
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги31
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип398
Российских дачников ждет неприятный сюрприз146
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями17
Оружию «Судного дня» нашли ответ176
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:26
Женщина пыталась сжечь себя у посольства США в Пекине
Происшествия Азия
02:13
Лоза ответил на бойкот «Нашествия»
Общество
00:44
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги
Шоу-бизнес
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение