Москвичам пообещали небольшой дождь и до 30 градусов тепла 26 июля

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Москвы и области в четверг, 26 июля.

Как передает ресурс «Метеоновости», предстоящим днем столичный регион окажется под влиянием юго-западной периферии антициклона, что обусловит жаркую погоду с температурой воздуха до плюс 30 градусов.

При этом в Москве и области из-за близости атмосферного фронта пройдут кратковременные дожди.

Атмосферное давление в середине дня составит 750 мм ртутного столба, а влажность воздуха приблизится к отметке 60%.

По словам специалистов, подобные метеоусловия не повлияют на большую часть москвичей. Однако метеозависимые люди с неустойчивыми сосудистыми реакциями, вегето-сосудистой дистонией, а также гипотоники и гипертоники могут негативно отреагировать на повышенные фон атмосферного давления.