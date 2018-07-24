Москвичам пообещали до 24 градусов тепла, дожди и рост давления 24 июля 

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Москвы и области во вторник, 24 июля.
Как передает ресурс «Метеоновости», предстоящим днем столичный регион продолжит находиться под влиянием циклона и атмосферного фронта, что обусловит пасмурную погоду с кратковременными дождями.
Воздух в столице прогреется до плюс 22-24 градусов, по области — до 20-25 градусов тепла.
Атмосферное давление начнет расти и в середине дня составит 746 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха окажется на уровне 70%.
Специалисты утверждают, что такие погодные условия могут оказать негативное воздействие лишь на наиболее метеочувствительных людей, страдающих сердечно-сосудистыми нарушениями.
Напомним, ранее синоптики пообещали, что на смену дождям в середине недели в Москву придет 30-градусная жара, которая простоит в столичном регионе до конца месяца.