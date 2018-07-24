Ещё
Москвичам пообещали до 24 градусов тепла, дожди и рост давления 24 июля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичам пообещали до 24 градусов тепла, дожди и рост давления 24 июля 

ИД «Собеседник» 24 июля 2018
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Москвы и области во вторник, 24 июля.
Как передает ресурс «Метеоновости», предстоящим днем столичный регион продолжит находиться под влиянием циклона и атмосферного фронта, что обусловит пасмурную погоду с кратковременными дождями.
Воздух в столице прогреется до плюс 22-24 градусов, по области — до 20-25 градусов тепла.
Атмосферное давление начнет расти и в середине дня составит 746 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха окажется на уровне 70%.
Специалисты утверждают, что такие погодные условия могут оказать негативное воздействие лишь на наиболее метеочувствительных людей, страдающих сердечно-сосудистыми нарушениями.
Напомним, ранее синоптики пообещали, что на смену дождям в середине недели в Москву придет 30-градусная жара, которая простоит в столичном регионе до конца месяца.
ИД «Собеседник»: последние новости
28 и 29 июля в Москве закроют участок "голубой" ветки метро МЖД сообщили о восстановлении графика движения на Савеловском направлении Возраст приёма в детские сады Москвы снизили до 2,5 года
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип370
Оружию «Судного дня» нашли ответ84
Российских дачников ждет неприятный сюрприз87
Москва ответила США на крымскую провокацию421
Лоза ответил на бойкот «Нашествия»52
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Другое
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение