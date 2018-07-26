Около 11 тыс. человек ежедневно пользуются транспортным узлом на Славянской площади

Около 11 тыс. человек ежедневно пользуются транспортным узлом на Славянской площади близ станции метро «Китай-город», сообщает официальный портал мэра Москвы

«Пассажиропоток транспортного узла на Славянской площади вырос вдвое за полгода. Крупный хаб наземного транспорта со светлыми крытыми павильонами, табло прибытия, Wi-Fi и зарядными станциями для гаджетов открыли в октябре прошлого года. Сегодня новым транспортным узлом пользуются ежедневно 11 тыс. горожан, в прошлом году — порядка 5,5 тыс. человек в день», — говорится в сообщении.

Так, по словам заммэра, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максима Ликсутова , популярность хаба растет благодаря большому количеству автобусов сети «Магистраль», которые делают здесь остановку: их маршруты связывают отдаленные районы и центр столицы.

«При этом автобусы «Магистрали» следуют по выделенным полосам с минимальными интервалами движения, протяженность «выделенок» постоянно растет. Через узел на Славянской площади проходят 12 дневных и восемь ночных маршрутов наземного транспорта. Здесь можно сделать пересадку с одного ночного маршрута на другой, добравшись до нужной точки города», — отметил М. Ликсутов.