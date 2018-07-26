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Около 11 тыс. человек ежедневно пользуются транспортным узлом на Славянской площади
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Около 11 тыс. человек ежедневно пользуются транспортным узлом на Славянской площади 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Около 11 тыс. человек ежедневно пользуются транспортным узлом на Славянской площади близ станции метро «Китай-город», сообщает официальный портал мэра Москвы.
«Пассажиропоток транспортного узла на Славянской площади вырос вдвое за полгода. Крупный хаб наземного транспорта со светлыми крытыми павильонами, табло прибытия, Wi-Fi и зарядными станциями для гаджетов открыли в октябре прошлого года. Сегодня новым транспортным узлом пользуются ежедневно 11 тыс. горожан, в прошлом году — порядка 5,5 тыс. человек в день», — говорится в сообщении.
Так, по словам заммэра, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максима Ликсутова, популярность хаба растет благодаря большому количеству автобусов сети «Магистраль», которые делают здесь остановку: их маршруты связывают отдаленные районы и центр столицы.
«При этом автобусы «Магистрали» следуют по выделенным полосам с минимальными интервалами движения, протяженность «выделенок» постоянно растет. Через узел на Славянской площади проходят 12 дневных и восемь ночных маршрутов наземного транспорта. Здесь можно сделать пересадку с одного ночного маршрута на другой, добравшись до нужной точки города», — отметил М. Ликсутов.
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