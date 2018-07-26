Москва и москвичи: «Школа Гиляровского» откроет двери осенью

Занятия для школьников и студентов организуют на базе Центра Гиляровского , который заработал в Столешникове переулке в декабре 2017 года. Они будут посвящены истории Москвы

Образовательная программа для подростков стартует этой осенью в Центре Гиляровского, филиале Музея Москвы. На занятиях в рамках проекта «Школа Гиляровского» юные слушатели изучат историю столицы и увидят город глазами Владимира Гиляровского, знаменитого журналиста, автора книги «Москва и москвичи».

«Проект рассчитан прежде всего на школьников, студентов, абитуриентов из Москвы. Во время обучения в «Школе Гиляровского» участники будут выходить в город: исследовать, совершать прогулки, работать над проектами, брать уроки фотографии и иллюстрации. Вести занятия мы пригласим известных москвоведов, фотографов и художников», — рассказала Алина Сапрыкина, директор Музея Москвы.

Уже сейчас можно записаться на обучение: для участия в проекте достаточно сообщить о своем желании в Центр Гиляровского. Алина Сапрыкина добавила, что в конце августа стартует и другой образовательный проект для детей школьного возраста, который будет совмещать творческие занятия и экскурсии по центру Москвы. Уроки платные. Подробнее о работе школы москвоведения можно узнать в центре или по телефону: +7 (495) 739-00-08.

Центр Гиляровского активно работает и как выставочное пространство — сейчас здесь проходит выставка «Москва пешком. Из истории Китай-города», построенная как неспешная прогулка по улицам района — Варварке, Ильинке , Никольской. В рамках нее уже сейчас можно сходить на лекции, экскурсии, принять участие в квестах, узнать историю пешеходных улиц, старинных особняков, трактиров и ресторанов Москвы XIX–XX веков. Осенью Центр Гиляровского планирует представить выставочные проекты, исследующие вопрос миграции, ее стороны и влияние на формирование городской среды.

Новый филиал Музея Москвы — Центр Гиляровского находится по адресу: Столешников переулок, дом 9, строение 5. Он открылся в декабре 2017 года. За полгода работы в музейно-выставочном центре прошло 11 выставок и специальных проектов, а также 25 различных событий — лекций, воркшопов, концертов, встреч, чтений. Их посетили свыше четырех тысяч человек.

Музей располагается на территории особняка XIX века, неподалеку от дома, в котором Владимир Гиляровский жил с 1887 по 1935 год. Здесь он написал свою знаменитую книгу «Москва и москвичи» (1926).

Владимир Гиляровский родился в Вологодской губернии в 1855 году. Первое его стихотворение было опубликовано в Вологде в 1873-м, однако сам Гиляровский узнал об этом только спустя пять лет. В 1881 году он переехал в Москву и устроился на работу в Драматический театр А. А. Бренко в доме Малкиеля, 30 августа того же года в журнале «Будильник» были напечатаны стихи Гиляровского о Волге.

А уже осенью он бросил театр и занялся литературой. Первое время публиковался в «Русской газете», затем устроился работать репортером в газету «Московский листок». Известен своими рассказами и произведениями о быте, нравах и обычаях жителей Москвы. Умер 1 октября 1935 года, похоронен на Новодевичьем кладбище. Этим летом Музей Москвы во второй раз запустил проект «Уличный лекторий. Местная история». С 19 июля по 12 сентября бесплатные познавательные лекции под открытым небом пройдут в 10 столичных районах. Посетить их могут все желающие.