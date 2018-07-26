Медицинские вертолеты стали летать круглые сутки

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Медицинские вертолеты перешли на круглосуточный режим работы 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Вертолетные бригады экстренной медицинской помощи в столице перешли на постоянный круглосуточный режим работы, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Решение принято по результатам тестового режима работы, который длился в москве с 1 июня по 15 июля.
Время транспортировки раненых с места происшествия до больницы из ТиНАО составляет 12 минут, из остальных районов Москвы — 7 минут.
Руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун подчеркнул, что ночные вылеты медицинских вертолетов совершались накануне и в дни проведения чемпионата мира по футболу.
По его словам, за полтора месяца работы медицинские авиабригады осуществили более 120 вылетов. Было принято решение сохранить круглосуточный режим работы санитарной авиации.
С начала года медицинские вертолеты эвакуировали порядка 450 пациентов.
Ранее вылеты медвертолетов осуществлялись только днем. В ночное время к местам аварий и ЧП выезжали только автомобили, так как в это время дороги становятся свободнее.
Теперь спасательные вертолеты вылетают к пациентам с травмами, к пострадавших в ДТП, к людям с инфарктом, инсультом или судорожным синдромом.
В Москве действует 31 вертолетная площадка, 21 из которых расположена на территории Троицкого и Новомосковского административных округов.
В распоряжении авиамедицинских бригад три санитарных вертолета, оснащенных самым современным медицинским оборудованием для оказания первой помощи и поддержания жизни: аппаратами искусственной вентиляции легких, дефибрилляторами, инкубаторами для транспортировки новорожденных.
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