Основной этап строительства северного участка салатовой ветки метро начнется в январе-феврале 2019 г.

Основной этап строительства северного участка Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена от станции «Селигерская» к пос. Северный начнется в январе-феврале 2019 г. Об этом в интервью «Известиям» сообщил генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков

«Контракт подписан, в этом году мы должны приступить к подготовительным работам: освоению площадок, выносу коммуникаций. Уже готовимся к сооружению монтажной камеры для проходки перегонных тоннелей от станции «Селигерская». Основной этап строительства начинается в январе-феврале 2019 г. Но по этому участку еще ожидаются торги на конечную станцию «Физтех», за ней будут построены оборотные тупики. Станция должна появиться на территории пос. Северный», — сказал С. Жуков.

Кроме того, С. Жуков рассказал о ходе работ на Большой кольцевой линии (БКЛ). «В конце этого года откроем станцию „Нижняя Масловка“. Пуск „Шереметьевской“ и „Ржевской“ запланирован на 2021 г. На сегодняшний день на „Шереметьевской“ прокладывается наклонный ход под эскалаторы диаметром 10,5 м, приступили к сооружению пересадочного узла на станцию „Марьина Роща“ под прорезные кольца. На „Ржевской“ выполняются работы по устройству ограждающей конструкции вестибюля методом „стена в грунте“, ведется проходка коридоров для сооружения пересадочного узла на станцию „Рижская“, — сообщил гендиректор.

22 марта 2018 г. мэр Москвы Сергей Собянин открыл три новые станции метро Люблинско-Дмитровской линии: „Селигерская“, „Верхние Лихоборы“ и „Окружная“.

Строительство северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии метрополитена началось в 2011 г. На нем шесть станций. Участок „Марьина Роща“ — „Петровско-Разумовская“ был введен в сентябре 2016 г.