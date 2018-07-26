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Основной этап строительства северного участка салатовой ветки метро начнется в январе-феврале 2019 г.
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Основной этап строительства северного участка салатовой ветки метро начнется в январе-феврале 2019 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Основной этап строительства северного участка Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена от станции «Селигерская» к пос. Северный начнется в январе-феврале 2019 г. Об этом в интервью «Известиям» сообщил генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков.
«Контракт подписан, в этом году мы должны приступить к подготовительным работам: освоению площадок, выносу коммуникаций. Уже готовимся к сооружению монтажной камеры для проходки перегонных тоннелей от станции «Селигерская». Основной этап строительства начинается в январе-феврале 2019 г. Но по этому участку еще ожидаются торги на конечную станцию «Физтех», за ней будут построены оборотные тупики. Станция должна появиться на территории пос. Северный», — сказал С. Жуков.
Кроме того, С. Жуков рассказал о ходе работ на Большой кольцевой линии (БКЛ). «В конце этого года откроем станцию „Нижняя Масловка“. Пуск „Шереметьевской“ и „Ржевской“ запланирован на 2021 г. На сегодняшний день на „Шереметьевской“ прокладывается наклонный ход под эскалаторы диаметром 10,5 м, приступили к сооружению пересадочного узла на станцию „Марьина Роща“ под прорезные кольца. На „Ржевской“ выполняются работы по устройству ограждающей конструкции вестибюля методом „стена в грунте“, ведется проходка коридоров для сооружения пересадочного узла на станцию „Рижская“, — сообщил гендиректор.
22 марта 2018 г. мэр Москвы Сергей Собянин открыл три новые станции метро Люблинско-Дмитровской линии: „Селигерская“, „Верхние Лихоборы“ и „Окружная“.
Строительство северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии метрополитена началось в 2011 г. На нем шесть станций. Участок „Марьина Роща“ — „Петровско-Разумовская“ был введен в сентябре 2016 г.
18 апреля 2018 г. стало известно, что АО „Мосметрострой“ выиграло конкурс на строительство продления Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена на участке, включающем в себя станции „Улица 800-летия Москвы“ и „Лианозово“ (»Дмитровское шоссе»). По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, на этом участке салатовую ветку планируется продлить к концу 2019 г. — середине 2020 г. Позднее председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская сообщила Агентству городских новостей «Москва» о том, что проект продления салатовой ветки метро до района Северный могут утвердить в 2019 г.
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