Собянин: В Рязанском районе будет три станции метро

Сергей Собянин 25 июля посетил Рязанский район. Открывая встречу, мэр вспомнил, что программа реновации впервые обсуждалась именно с жителями Рязанки.

— У меня были большие сомнения: начинать эту работу или не начинать. В конце концов москвичи проголосовали, и мы получили программу невиданных масштабов. Только в вашем районе в реновацию включено 72 дома, — сказал мэр.

Говоря о развитии города, Собянин отметил, что Рязанский является одним из ключевых районов для решения транспортных вопросов столицы.

— Мы уже реконструировали Волгоградку, Рязанку, развязки на МКАДе, но этого, конечно, недостаточно, чтобы решить все проблемы, — подчеркнул мэр.

Он также рассказал, что в районе построят две новые станции метро: «Окскую» и «Стахановскую». В результате на территории Рязанского расположатся три остановки метрополитена, включая станцию «Рязанский проспект». Рядом также возведут самое большое в России ТПУ «Рязанская», которое объединит две ветки метро, МЦК и железнодорожное направление.

Кроме того, в рамках встречи обсудили новый проект модернизации столичных поликлиник, развития промзон, вопросы строительства новых ФОКов, бассейнов и культурных центров.

Завершая встречу, Сергей Собянин сказал, что все поднятые вопросы будут внесены в городскую программу «Мой район».

Подробнее о том, как прошла встреча в Рязанском и о том, как продвигается выполнение решений мэра, мы будем информировать читателей в газете «Юго-Восточный курьер».