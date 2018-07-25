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Собянин: В Рязанском районе будет три станции метро
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Собянин: В Рязанском районе будет три станции метро 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Сергей Собянин 25 июля посетил Рязанский район. Открывая встречу, мэр вспомнил, что программа реновации впервые обсуждалась именно с жителями Рязанки.
— У меня были большие сомнения: начинать эту работу или не начинать. В конце концов москвичи проголосовали, и мы получили программу невиданных масштабов. Только в вашем районе в реновацию включено 72 дома, — сказал мэр.
Говоря о развитии города, Собянин отметил, что Рязанский является одним из ключевых районов для решения транспортных вопросов столицы.
— Мы уже реконструировали Волгоградку, Рязанку, развязки на МКАДе, но этого, конечно, недостаточно, чтобы решить все проблемы, — подчеркнул мэр.
Он также рассказал, что в районе построят две новые станции метро: «Окскую» и «Стахановскую». В результате на территории Рязанского расположатся три остановки метрополитена, включая станцию «Рязанский проспект». Рядом также возведут самое большое в России ТПУ «Рязанская», которое объединит две ветки метро, МЦК и железнодорожное направление.
Кроме того, в рамках встречи обсудили новый проект модернизации столичных поликлиник, развития промзон, вопросы строительства новых ФОКов, бассейнов и культурных центров.
Завершая встречу, Сергей Собянин сказал, что все поднятые вопросы будут внесены в городскую программу «Мой район».
Подробнее о том, как прошла встреча в Рязанском и о том, как продвигается выполнение решений мэра, мы будем информировать читателей в газете «Юго-Восточный курьер».
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