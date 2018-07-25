Москвичей позвали на фестиваль «Букинист»

Собянин пригласил москвичей на фестиваль «Букинист» на Новом Арбате

Сергей Собянин пригласил жителей столицы на книжный фестиваль "Букинист". Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"До 20 октября на улице Новый Арбат проходит первый городской книжный фестиваль "Букинист". На прилавках больше 25 тысяч книг, в том числе редкие издания, литература на иностранных языках и большая подборка на театральную тему", — говорится в сообщении.

Мэр добавил, что на фестивале также проходят спектакли, встречи с писателями и мастер-классы.

В рамках фестивале на Новом Арбате работают четыре площадки. Там можно купить самые разные книги: русскоязычные — от 50 рублей, а на иностранных языках — в среднем по 100–200 рублей.