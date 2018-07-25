Ещё
Москвичей позвали на фестиваль «Букинист»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин пригласил москвичей на фестиваль «Букинист» на Новом Арбате 

Москва24 1 час назад
Фото: Портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин пригласил жителей столицы на книжный фестиваль "Букинист". Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
"До 20 октября на улице Новый Арбат проходит первый городской книжный фестиваль "Букинист". На прилавках больше 25 тысяч книг, в том числе редкие издания, литература на иностранных языках и большая подборка на театральную тему", — говорится в сообщении.
Мэр добавил, что на фестивале также проходят спектакли, встречи с писателями и мастер-классы.
В рамках фестивале на Новом Арбате работают четыре площадки. Там можно купить самые разные книги: русскоязычные — от 50 рублей, а на иностранных языках — в среднем по 100–200 рублей.
Москва24: последние новости
Собянин назначил главу управы Бутырского района столицы Средневековые рыцари сразятся на Пушкинской площади Движение на нескольких столичных улицах ограничат в конце июля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип238
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»98
Трамп передумал по поводу встречи с Путиным29
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Заявление Лолиты грозит международным скандалом416
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Наука и техника
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение