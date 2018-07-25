С. Собянин пригласил москвичей на книжный фестиваль «Букинист»

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы посетить книжный фестиваль «Букинист». Такое сообщение он разместил на своей странице в Twitter.

«До 20 октября на ул. Новый Арбат проходит первый городской книжный фестиваль «Букинист». На прилавках — больше 25 тыс. книг, в том числе редкие издания, литература на иностранных языках и большая подборка на театральную тему. Идут спектакли, встречи с писателями и мастер-классы», — написал мэр.

Общегородской книжный фестиваль «Букинист» проходит в столице впервые. Он организован в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». Посетителей четырех фестивальных площадках на ул. Новый Арбат помимо книг ждет культурная программа: спектакли, открытые чтения, встречи с писателями, творческие мастер-классы. Цены на литературу на русском языке стартуют от 50 руб. и в среднем составляют 250 руб. Книги на иностранных языках можно приобрести в среднем за 100-200 руб.