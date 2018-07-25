Собянин рассказал о дополнительных доходах Москвы от ЧМ-2018

Расходы столичного бюджета на подготовку к чемпионату мира по футболу 2018 года «оказались одной из самых выгодных инвестиций». Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью информационному агентству «Интерфакс» . По его словам, городские власти никакой транспортной инфраструктуры для ЧМ-2018 не строили, а реконструкция стадиона «Лужники» назрела давно.

По словам столичного мэра, Московское центральное кольцо, станция метро «Спартак» и реконструкция Волоколамского шоссе входили в программу развития транспортной системы Москвы и были бы реализованы независимо от ЧМ-2018. «Никакой транспортной инфраструктуры специально для чемпионата мира Москва не строила», — заявил Собянин.

Также он отметил, что реконструкция московского стадиона «Лужники» назрела давно и была бы проведена даже, если в России не прошел ЧМ-2108. «Мы бы все равно ее провели. Может быть, в чуть меньших масштабах», — подчеркнул мэр.

Стоимость реконструкции «Лужников» обошлась столичному бюджету в 26 миллиардов рублей. При этом, отметил Собянин, болельщики принесли Москве дополнительные доходы на сумму 14,8 миллиарда рублей. Таким образом затраты на реконструкцию спортивного комплекса окупились за месяц на 50%, подчеркнул мэр.

«Никто не сомневается в том, что ЧМ приведет в Москву миллионы дополнительных туристов, а значит и миллиарды дополнительных доходов в бюджет», — отметил Собянин и добавил, что расходы на проведение мундиаля оказались одной из самых выгодных инвестиций в истории города.

За время чемпионата Москву посетили 4,5 миллиона болельщиков и туристов, включая 2,3 миллиона иностранцев, уточнил он. При этом около 3,1 миллиона гостей остались в столице с ночевкой. В результате загрузка московских гостиниц впервые за последние несколько лет превысила 90%.

«Однако никакие экстренные меры, вроде развертывания палаточных лагерей, не потребовались. Инфраструктура гостеприимства в Москве доказала, что имеет достаточный запас прочности для проведения мероприятий подобного уровня», — резюмировал Собянин.

Чемпионат мира по футболу 2018 года проходил в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах, включая Москву. На его подготовку ушло восемь лет. Западные СМИ отметили высокий уровень подготовки мундиаля. Глава FIFA Джанни Инфантино назвал прошедший в России турнир изумительным. Он отметил, что ЧМ-2018 изменил страну, а она, в свою очередь, впечатлила посетивших ее болельщиков.