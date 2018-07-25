Расписание электричек Горьковского направления МЖД изменится 28-29 июля из-за работ на станции «Реутово»

Об этом сообщили в пресс-службе АО «Центральная ППК».

«С 28 на 29 июля в связи с проведением строительных работ на станции «Реутово» корректируется расписание Горьковского направления. Компания просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок и приносит извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

Так, 28 июля отменяются пригородные поезда №6564 Москва (Курский вокзал)-Железнодорожная; № 6568 Москва (Курский вокзал)-Железнодорожная. 29 июля отменяются электрички №6701 Балашиха-Москва (Курский вокзал); №6704 Москва (Курский вокзал)- Балашиха

Уточняется, что маршруты следования ряда пригородных поездов будут сокращены. В частности, 28 июля только до станции «Железнодорожная» проследуют электропоезда №6821 Электрогорск-Москва (Курский вокзал); №6875 Крутое-Москва (Курский вокзал). Электричка №6932 Москва (Курский вокзал)- Петушки отправится со станции «Железнодорожная» и далее проследует согласно расписанию. В свою очередь 29 июля только до станции «Железнодорожная» будут следовать электропоезда №6801 Электрогорск-Москва (Курский вокзал) и №6605 Захарово-Москва (Курский вокзал). Со станции «Железнодорожная» и далее по расписанию отправятся электрички №6906 Москва (Курский вокзал)-Петушки и №6804 Москва (Курский вокзал)- Электрогорск

Кроме того, 28 июля электропоезд №6724 Москва (Курский вокзал)-Балашиха проследует до станции «Реутово» и далее до станции «Железнодорожная», отменены остановки «Платформа Никольское», «Салтыковская», «Кучино». Электричка №6725 Балашиха-Москва (Курский вокзал) отправится со станции «Железнодорожная» и совершит остановку на платформе «Салтыковская», далее проследует по обычному маршруту. Электропоезд №6726 Москва (Курский вокзал)-Балашиха отправится из Москвы, проследует до станции «Реутово» и далее до станции «Железнодорожная», отменены остановки «платформа „Серп и Молот“, „Карачарово“, „Чухлинка“, назначена — на платформе „Салтыковская“. Электропоезд №6728 Москва (Курский вокзал)-Балашиха проследует до станции „Реутово“ и далее до станции „Железнодорожная“, назначена дополнительная остановка на платформе „Салтыковская“.

Также пригородный поезд №6727 Балашиха-Москва (Курский вокзал) отправится со станции „Железнодорожная“ и совершит остановку на платформе „Салтыковская“, далее проследует по обычному маршруту. Электропоезд №6729 Балашиха-Москва (Курский вокзал) отправится со станции „Железнодорожная“, поезду назначена дополнительная остановка на платформе „Салтыковская“. Поезд №6730 Москва (Курский вокзал)-Балашиха проследует до станции „Реутово“ и далее до станции „Железнодорожная“.

Отмечается, что 29 июля пригородный поезд №6702 Москва (Курский вокзал)-Балашиха проследует до станции „Реутово“ и далее до станции „Железнодорожная“, электропоезду назначена дополнительная остановка на платформе „Салтыковская“. Электропоезд №6703 Балашиха-Москва (Курский вокзал) отправится со станции „Железнодорожная“, поезду назначена дополнительная остановка на платформе „Салтыковская“. Электричка №6705 Балашиха-Москва (Курский вокзал) отправится со станции „Железнодорожная“, назначена дополнительная остановка на платформе „Салтыковская“.