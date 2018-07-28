В Москве от упавших из-за сильного ветра деревьев пострадал человек 

Один человек пострадал при падении деревьев от сильного ветра в Москве, передает РИА «Новости» заявление представителя экстренных служб столицы.
"В разных районах Москвы зафиксировано падение восьми деревьев. По предварительным данным, в Восточном административном округе пострадала одна женщина", — сказал он.
Ранее в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области также сообщили о неблагоприятных метеорологических условиях в ближайшие часы.
В МЧС рекомендуют гражданам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.