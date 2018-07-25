Ещё
Маршрут и время работы автобусов №692 изменятся с 28 июля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Маршрут и время работы автобусов №692 изменятся с 28 июля 

Агентство «Москва» 47 минут назад
Маршрут и время работы автобусов №692 будут изменены с 28 июля 2018 г., сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«С 28 июля 2018 г. маршрут автобуса №692 «Метро „Верхние Лихоборы“-»Савеловский вокзал» продлевается от станции метро «Верхние Лихоборы» до железнодорожной платформы «Дегунино». Автобусы поедут по ул. Дубнинская и Дегунинскому проезду со всеми действующими остановками», — говорится в сообщении.
Отмечается, что одновременно изменяется время работы маршрута. По всем дням недели автобусы будут курсировать от платформы «Дегунино» — с 5:50 до 20:30; от Савеловского вокзала — с 6:38 до 21:21.
Агентство «Москва»: последние новости
«Сухой» фонтан появится в «Парке имени Святослава Федорова» на севере Москвы С.Собянин: Москва стала столицей мирового футбола Движение ограничат на участке Пожарского пер. с 26 июля по 25 августа и с 10 сентября по 21 октября
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп и Путин не поделили Украину109
Крымский мост начал отделяться от Крыма602
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след189
Россиян спасут от увольнений82
Заявление Лолиты грозит международным скандалом307
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
00:58
Украина нашла еще один способ наказать Крым
Украина В мире
02:19
Захарченко оставили без денег
Криминал Происшествия
05:24
Трамп и Путин не поделили Украину
В мире Европа
00:47
Киев затопило
В мире Украина
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
01:36
Обнародованы грязные тайны Чикатило
Криминал Происшествия
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
00:30
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение