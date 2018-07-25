Маршрут и время работы автобусов №692 изменятся с 28 июля

Маршрут и время работы автобусов №692 будут изменены с 28 июля 2018 г., сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«С 28 июля 2018 г. маршрут автобуса №692 «Метро „Верхние Лихоборы“-»Савеловский вокзал» продлевается от станции метро «Верхние Лихоборы» до железнодорожной платформы «Дегунино». Автобусы поедут по ул. Дубнинская и Дегунинскому проезду со всеми действующими остановками», — говорится в сообщении.

Отмечается, что одновременно изменяется время работы маршрута. По всем дням недели автобусы будут курсировать от платформы «Дегунино» — с 5:50 до 20:30; от Савеловского вокзала — с 6:38 до 21:21.