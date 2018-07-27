Открыт новый разворотный тоннель на Калужском шоссе

Собянин открыл новый разворотный тоннель на Калужском шоссе

Сергей Собянин открыл разворотный тоннель и новый надземный пешеходный переход на Калужском шоссе вблизи поселка Газопровод.

"Мы продолжаем активно реконструировать Калужское шоссе. До конца года Калужское шоссе будет полностью реконструировано от МКАДа до ЦКАДа. Гигантская работа. Мы получим первоклассную магистраль с четырьмя полосами в каждом направлении. Сегодня запускается один из объектов Калужки — это тоннель", — сказал Собянин.

По его словам, новый тоннель улучшит транспортную доступность между деревней Мамыри и Сосенки в ТиНАО. "36 маршрутов наземного транспорта ускорят свое движение на 10-15%. Например, маршрут 600-й, который связывает Теплый Стан и Саларьево, будет двигаться быстрее", — отметил мэр.

Калужское шоссе на участке от МКАД до ЦКАД — основная магистраль ТиНАО. До начала работ на ней было по две полосы движения в каждом направлении. Сама трасса соответствовала столичным требованиям комфорта и безопасности движения.

Проект реконструкции предусматривает расширение Калужского шоссе до четырех-пяти полос движения в каждом направлении. Строятся также обходы населенных пунктов для улучшения экологической обстановки. Первый этап работ завершился в мае 2017 года. Он охватил участок трассы длиной 8,2 километра от путепровода в районе ТЦ "Икея" до границ деревни Сосенки включительно. Построено 26 км новых дорог, три моста, четыре эстакады, четыре тоннеля и семь пешеходных переходов.

Продолжаются работы по второму этапу реконструкции магистрали, планируется построить и отремонтировать 26,4 километра дорог. Уже завершены участки длиной в 11,6 километра.

Новый дорожный каркас столичного региона формируется с 2011 года. Работы ведут правительство Москвы совместно с Министерством транспорта Российской Федерации и администрацией Московского области. Уже построено и реконструировано порядка 815 километров дорог, 227 искусственных сооружений, 215 пешеходных переходов, с учетом планов до конца 2018 года.

В 2019-2023 году планируется построить порядка 485 километров дорог и 100 искусственных сооружений. Крупнейшими проектами являются четыре новые хордовые магистрали: Северо-Западная хорда, Северо-Восточная хорда, Южная рокада, Юго-Восточная хорда. В области построится большая часть Центральной кольцевой автомобильной дороги.