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Ночной забег: какие автобусные маршруты изменятся 28 июля
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Ночной забег: какие автобусные маршруты изменятся 28 июля 

Mos.ru 1 час назад
Фото: Mos.ru
На один день, 28 июля, изменятся маршруты наземного транспорта, проходящие по набережным Москвы-реки. Это связано с проведением Ночного забега.
С 20:00 до окончания мероприятия автобусы № 255 будут следовать в обоих направлениях по Комсомольскому проспекту без заезда на Лужнецкую набережную.
С 20:30 до завершения забега автобусы Т79 будут курсировать от Большой спортивной арены «Лужников» по Комсомольскому проспекту, улице Хамовнический Вал, Лужнецкому проезду и Большой Пироговской улице до Зубовской площади, а далее своим маршрутом. В обратном направлении (после станции метро «Парк культуры») автобусы будут следовать по Комсомольскому проспекту. Автобусы № 64 и 216 будут курсировать в обоих направлениях по Комсомольскому проспекту без заезда на Лужнецкую набережную.
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