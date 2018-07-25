Ночной забег: какие автобусные маршруты изменятся 28 июля

На один день, 28 июля, изменятся маршруты наземного транспорта, проходящие по набережным Москвы-реки. Это связано с проведением Ночного забега.

С 20:00 до окончания мероприятия автобусы № 255 будут следовать в обоих направлениях по Комсомольскому проспекту без заезда на Лужнецкую набережную.

С 20:30 до завершения забега автобусы Т79 будут курсировать от Большой спортивной арены «Лужников» по Комсомольскому проспекту, улице Хамовнический Вал, Лужнецкому проезду и Большой Пироговской улице до Зубовской площади, а далее своим маршрутом. В обратном направлении (после станции метро «Парк культуры») автобусы будут следовать по Комсомольскому проспекту. Автобусы № 64 и 216 будут курсировать в обоих направлениях по Комсомольскому проспекту без заезда на Лужнецкую набережную.

Пожарский переулок и улица Зорге: где еще ограничат движение транспорта