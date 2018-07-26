Ещё
Четыре автобуса изменят маршрут на время «Ночного забега» в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Четыре автобуса изменят маршрут на время «Ночного забега» в Москве 

Мир24 2 часа назад
Фото: Москва центр
В субботу, 28 июля, на время «Ночного забега» в Москве изменится схема движения четырех автобусных маршрута, сообщает М24 со ссылкой на «Мосгортранс».
Так, с 20:00 до окончания марафона автобус № 225 будет следовать по Комсомольскому проспекту без заезда на Лужнецкую набережную.
С 20:30 автобус № т79 будет следовать от стадиона «Лужники» по Комсомольскому проспекту, улице Хамовнический Вал, Лужнецкому проезду и улице Большая Пироговская до Зубовской площади и далее по маршруту. В обратном направлении после остановки «Парк культуры» автобус проедет по Комсомольскому проспекту.
Автобусы №№ 64 и 216 по пути следования также не будут заезжать на Лужнецкую набережную.
«Ночной забег» начнется в 22:30 мск 28 июля. Участники марафона пробегут 10 километров по набережным Москвы-реки. Ранее сообщалось, что движение транспорта у стадиона «Лужники» в ночь с предстоящей субботы на воскресенье будет ограничено. В общей сложности с 21:30 мск будет перекрыто четыре участка дорог.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Собянин: Мундиаль принес бюджету Москвы почти 15 млрд рублей В выходные в московском метро перекроют участок Филевской линии Жители двух пятиэтажек станут новоселами в рамках реновации
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР84
Adidas рассказал о «жучке Путина» в мяче для Трампа15
Тест: Мужчина или женщина? Определите пол3
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями191
С Крымским мостом может произойти страшное411
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:50
Лепс поразил горячим танцем в аэропорту
Шоу-бизнес
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение