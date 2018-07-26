Четыре автобуса изменят маршрут на время «Ночного забега» в Москве

В субботу, 28 июля, на время «Ночного забега» в Москве изменится схема движения четырех автобусных маршрута, сообщает М24 со ссылкой на «Мосгортранс».

Так, с 20:00 до окончания марафона автобус № 225 будет следовать по Комсомольскому проспекту без заезда на Лужнецкую набережную.

С 20:30 автобус № т79 будет следовать от стадиона «Лужники» по Комсомольскому проспекту, улице Хамовнический Вал, Лужнецкому проезду и улице Большая Пироговская до Зубовской площади и далее по маршруту. В обратном направлении после остановки «Парк культуры» автобус проедет по Комсомольскому проспекту.

Автобусы №№ 64 и 216 по пути следования также не будут заезжать на Лужнецкую набережную.

«Ночной забег» начнется в 22:30 мск 28 июля. Участники марафона пробегут 10 километров по набережным Москвы-реки. Ранее сообщалось, что движение транспорта у стадиона «Лужники» в ночь с предстоящей субботы на воскресенье будет ограничено. В общей сложности с 21:30 мск будет перекрыто четыре участка дорог.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ