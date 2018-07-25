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Мэр Москвы Сергей Собянин наградил медицинскую сестру из Царицына
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Мэр Москвы Сергей Собянин наградил медицинскую сестру из Царицына 

Управа района Царицыно города Москвы 1 час назад
Фото: Царицынский вестник
Медицинская сестра Татьяна Королева из района Царицыно получила награду из рук Мэра Москвы Сергея Собянина.
Сотрудницу Онкологического диспансера №4 столичный градоначальник отметил званием «Почетного медицинского работника города Москвы».
Сергей Собянин поблагодарил Татьяну за высокий уровень профессионализма, а также пожелал дальнейшей продуктивной работы.
По словам главного врача Онкологического диспансера №4 Елены Самышиной, Татьяна Валерьевна — это образец медработника, и благополучие пациентов для неё всегда важнее всего.
«Я очень рада за Татьяну и горжусь такими сотрудниками! Благодарю ее за профессионализм и душевные качества и желаю дальнейших успехов!», — отметила Елена Самышина.
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