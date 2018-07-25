Мэр Москвы Сергей Собянин наградил медицинскую сестру из Царицына

Сотрудницу Онкологического диспансера №4 столичный градоначальник отметил званием «Почетного медицинского работника города Москвы».

Сергей Собянин поблагодарил Татьяну за высокий уровень профессионализма, а также пожелал дальнейшей продуктивной работы.

По словам главного врача Онкологического диспансера №4 Елены Самышиной, Татьяна Валерьевна — это образец медработника, и благополучие пациентов для неё всегда важнее всего.

«Я очень рада за Татьяну и горжусь такими сотрудниками! Благодарю ее за профессионализм и душевные качества и желаю дальнейших успехов!», — отметила Елена Самышина.