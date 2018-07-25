Осенью в парке «Вагоноремонт» Дмитровского района проведут озеленение

Осенью в парке «Вагоноремонт» на территории Дмитровского района высадят кустарники и деревья. Работы будут выполнены в рамках начавшегося в июне благоустройства парка.

«Рабочие уже обновили дорожные сети, но существующая часть дорожек и тропинок сохранилась. На территории всего парка дополнительно высадят различные виды деревьев и кустарников, а также создадут цветники и газоны», — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы

Отмечается, что основные работы по благоустройству парка будут закончены уже в августе. (мю)