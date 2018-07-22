На Москву надвигается гроза с сильным ветром

Главное управление МЧС по Москве предупреждает жителей столице о грозе и сильных порывах ветра. В ближайший час с сохранением до 21:00 часа ожидается дождь, гроза и усиление ветра порывами до 15 м/с.

В связи с этим гражданам рекомендуют держаться подальше от деревьев, шатких конструкций и рекламных щитов.

В ночь на понедельник ненастная погода сохранится. Температура — 18-20 градусов, по области 15-20 градусов выше нуля.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что на смену дождям в Москву придет тридцатиградусная жара.

В среду температура поднимется до 27-28 градусов, а к четвергу столбики термометров достигнут отметки в 30 градусов.

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