ЮВАО выступил в трети номинаций городского конкурса реализованных проектов в области строительства

90 реализованных в 2017 году проектов в области строительства борются за лидерство в 12 номинациях традиционного городского конкурса, где выбираются самые интересные объекты, введенные в эксплуатацию в столице в прошлом году. Юго-восток столицы представлен в четырех номинациях.

Сергей Левкин. — Среди них — станции метро, школы, детские сады, торговые, офисные центры, спортивные объекты, поликлиники, жилые дома, — сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы

Сразу два торговых объекта, расположенных в ЮВАО, борются за первенство в соответствующей номинации: торгово-развлекательный комплекс «Миля» (района Выхино-Жулебино, улица Авиаконструктора Миля, владение 7) и торговый центр «Люблино» (Люблино, улица Совхозная, дом 39). Кроме того, объект из ЮВАО представлен в самой популярной по количеству участников номинации — «Лучший реализованный проект строительства многоквартирных домов повышенной комфортности» — это жилой комплекс «Кварталы 21/19» (2-ой Грайвороновский проезд, дом 38, корпуса 1 и 2, дом 42, корпус 1). Среди новых гостиниц также есть реализованный проект из ЮВАО — это комплекс апартаментов «Золоторожский» (улица Золоторожский Вал, дом 8). Также экспериментальная школа (улица Липчанского, дом 6А), рассчитанная на 2 100 учащихся, может стать «Лучшим реализованным проектом строительства объектов учебно-образовательного и учебно-воспитательного назначения».

Голосование уже стартовало. Свой выбор москвичи могут сделать традиционно на трех площадках: в системе электронных референдумов «Активный гражданин», на официальном сайте конкурса и в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ. При подведении итогов голосования будут учтены все ответы.

Лучшие реализованные проекты в сфере строительства выберет и профессиональное жюри. Награждение победителей по традиции состоится в День строителя. Награды вручит мэр города. (ак)