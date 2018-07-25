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Фестиваль «Времена и Эпохи» пройдет в Москве с 10 по 22 августа
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Фестиваль «Времена и Эпохи» пройдет в Москве с 10 по 22 августа 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Сюжеты мировой истории снова оживут на фестивале «Времена и эпохи». С 10 по 22 августа вы сможете принять участие в строительстве замка, увидеть рыцарские турниры, выставку мундиров, познакомиться с бытом русских купцов и путешественников. Вот как это было в прошлом году.
pic.twitter.com/dy6HifjRQ8
— Сергей Собянин (@MosSobyanin)
July 25, 2018
Власти планируют обустроить площадки, представляющие быт начала XX века, воссоздающие атмосферу Отечественной войны 1812 года, посвященные Средневековью и современной эпохе. Площадки будут работать ежедневно с 11:00 до 21:00. Вход на них будет свободным.
Кроме того, в дни фестиваля подведут итоги международного конкурса исторических проектов, самые интересные из которых будут представлены на площади Революции.
Подробную информацию о планируемых мероприятиях можно найти на официальной
странице
проекта «Московские сезоны».
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Антон Волошин / Москва меняется
Сообщение Фестиваль «Времена и Эпохи» пройдет в Москве с 10 по 22 августа появились сначала на Москва Меняется.
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