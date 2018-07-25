Фестиваль «Времена и Эпохи» пройдет в Москве с 10 по 22 августа

Сергей Собянин. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил мэр Москвы

Сюжеты мировой истории снова оживут на фестивале «Времена и эпохи». С 10 по 22 августа вы сможете принять участие в строительстве замка, увидеть рыцарские турниры, выставку мундиров, познакомиться с бытом русских купцов и путешественников. Вот как это было в прошлом году.

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— Сергей Собянин (@MosSobyanin)

July 25, 2018

Власти планируют обустроить площадки, представляющие быт начала XX века, воссоздающие атмосферу Отечественной войны 1812 года, посвященные Средневековью и современной эпохе. Площадки будут работать ежедневно с 11:00 до 21:00. Вход на них будет свободным.

Кроме того, в дни фестиваля подведут итоги международного конкурса исторических проектов, самые интересные из которых будут представлены на площади Революции.

Подробную информацию о планируемых мероприятиях можно найти на официальной

странице

проекта «Московские сезоны».

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