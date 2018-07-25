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Сергей Собянин пригласил горожан строить замок и смотреть рыцарские турниры фестиваля «Времена и эпохи»
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Сергей Собянин пригласил горожан строить замок и смотреть рыцарские турниры фестиваля «Времена и эпохи» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом мэр Москвы написал в социальной сети Twitter.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 10 по 22 августа в столице пройдет фестиваль «Времена и эпохи».
— Сюжеты мировой истории снова оживут на фестивале «Времена и эпохи». С 10 по 22 августа вы сможете принять участие в строительстве замка, увидеть рыцарские турниры, выставку мундиров, познакомиться с бытом русских купцов и путешественников, — написал Сергей Собянин в социальной сети Twitter.
Сюжеты мировой истории снова оживут на фестивале «Времена и эпохи». С 10 по 22 августа вы сможете принять участие в строительстве замка, увидеть рыцарские турниры, выставку мундиров, познакомиться с бытом русских купцов и путешественников. Вот как это было в прошлом году. pic.twitter.com/dy6HifjRQ8
— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 25 июля 2018 г.
Глава города также напомнил, как фестиваль проходил в прошлом году, опубликовав несколько фотографий. Тогда мероприятие называлось «Времена и эпохи. Собрание». Оно проходило с 1 по 12 июня. Его площадки посетили порядка пяти миллионов человек (по теме…).
Тем временем в этом году организаторы фестиваля обещают обширную развлекательную программу. Столичный центр превратится в машину времени — буквально переходя с одной улицы на другую, горожане будут погружаться в разные периоды истории, воссозданные реконструкторами в рамках грандиозного события (подробнее…).
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