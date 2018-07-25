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Четыре автобусных маршрута в Москве изменятся 28 июля на время «Ночного забега»
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Четыре автобусных маршрута в Москве изменятся 28 июля на время «Ночного забега» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Четыре автобусных маршрута изменятся в столице 28 июля 2018 г. на время проведения «Ночного забега» по набережным Москвы-реки, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«В связи с проведением «Ночного забега» по набережным Москвы-реки 28 июля 2018 г. изменяются маршруты наземного транспорта», — говорится в сообщении.
Так, с 20:00 до окончания мероприятий автобусы №255 поедут в обоих направлениях по Комсомольскому проспекту без заезда на Лужнецкую набережную.
Кроме того, с 20:30 до окончания мероприятий автобусы будут следовать: «т79» — от стадиона «Лужники» по Комсомольскому проспекту, ул. Хамовнический Вал, Лужнецкому проезду и ул. Большая Пироговская до Зубовской площади, далее своим маршрутом; обратно — после метро «Парк культуры» по Комсомольскому проспекту; №64, 216 — в обоих направлениях по Комсомольскому проспекту без заезда на Лужнецкую набережную.
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