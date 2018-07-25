Еще 300 тыс. билетов «Единый» с символикой концерта «7 жизней» продадут в метро Москвы

В кассах Московского метрополитена появились 50 тысяч карт «Тройка» и 300 тысяч билетов «Единый», посвященных благотворительному концерту «7 жизней», который состоится в СК «Олимпийский» 6 сентября, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы столичной подземки.

«Во всех кассах метро появились 50 тысяч карт «Тройка» и 300 тысяч билетов «Единый», посвященных благотворительному концерту «7 жизней». На «Тройках» и «Единых» желтого цвета изображены артисты, которые организовали концерт, а также те, которые примут в нем участие. Всего будет по 13 видов карт и билетов», — сказал собеседник агентства.

Ранее сотрудник пресс-службы метрополитена сообщил, что в кассы метро поступило 5 тысяч тематических билетов «Единый», посвященных концерту «7 жизней».