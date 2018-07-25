В метро выпустили 50 тысяч «Троек», посвященных благотворительному концерту «7 жизней» 

В кассы метро поступило 50 тысяч карт «Тройка» и 300 билетов «Единый», посвященных благотворительному концерту «7 жизней». На проездных желтого цвета изображена артисты, организовавшие концерт, и участники мероприятия. Всего выпустили по 13 видов праздничных проездных. Благотворительный концерт «7 жизней» с участием звезд музыки, Ютюба и шоу-бизнеса состоится 6 сентября в «Олимпийском». Все собранные деньги пойдут на помощь людям с особенностями развития. В концерте примут участие современные исполнители Мот, Feduk, Елена Темникова, Саша T-Killah и другие, сообщает Агентство «Москва».