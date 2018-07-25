Семья из Некрасовки приняла участие в фестивале «Движение»

Активная и позитивная многодетная семья из района Некрасовка приняла участие в фестивале семейного спорта «Движение», что прошел в Екатерининском парке в рамках фестиваля «Свежесть лета».

В парке были подготовлены сразу семь площадок с музыкой, танцами, йогой и кулинарными изысками. Для тех, кто любит и ведет активный образ жизни, прошли зажигательные танцевальные мастер-классы по различным направлениям. Также на Летней эстраде парка состоялся парад-марафон песенных коллективов и исполнителей от всех округов нашей столицы. (ис)