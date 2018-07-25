Москву заполонят светящиеся бегуны

Москве в субботу, 28 июля, пройдет массовый «Ночной забег». Мероприятие состоится в шестой раз, уточняет ТАСС

Предполагается, что в нем примут участие несколько тысяч человек, они преодолеют 10-километровую дистанцию. «На одну ночь столицу заполнит поток движущихся огней: тысячи участников пробегут по центру города с налобными фонариками», — уточнили организаторы.

В связи с проведением забега планируются перекрытия движения на улице Лужники и на Лужнецкой набережной. Помимо этого, будет перекрыта Фрунзенская набережная, и участок Пречистенской набережной от Крымского до Патриаршего моста.

Ночной забег традиционно считается подготовкой к Московскому марафону, который пройдет в конце сентября. В прошлом году в забеге участвовали более шести тысяч человек.