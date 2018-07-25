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Москву заполонят светящиеся бегуны
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Москву заполонят светящиеся бегуны 

Мослента 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Москве в субботу, 28 июля, пройдет массовый «Ночной забег». Мероприятие состоится в шестой раз, уточняет ТАСС.
Предполагается, что в нем примут участие несколько тысяч человек, они преодолеют 10-километровую дистанцию. «На одну ночь столицу заполнит поток движущихся огней: тысячи участников пробегут по центру города с налобными фонариками», — уточнили организаторы.
Маршрут проложен по центру города: участники пробегут по Фрунзенской и Пречистенской набережным, Андреевскому и Крымскому мостам, а также мимо фабрики «Красный октябрь» и храма Христа Спасителя.
В связи с проведением забега планируются перекрытия движения на улице Лужники и на Лужнецкой набережной. Помимо этого, будет перекрыта Фрунзенская набережная, и участок Пречистенской набережной от Крымского до Патриаршего моста.
Ночной забег традиционно считается подготовкой к Московскому марафону, который пройдет в конце сентября. В прошлом году в забеге участвовали более шести тысяч человек.
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