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В центре столицы появятся выделенные полосы для общественного транспорта
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В центре столицы появятся выделенные полосы для общественного транспорта 

Вестник района Гагаринский 22 минуты назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Длинна новых полос в центре Москвы будет составлять 2 километра. По ним будут следовать 17 городских маршрутов, в общей сумме они перевозят по 150 тысяч пассажиров в день. Об этом сообщается на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы.
Выделенные полосы будут открыты на следующих улицах: улица Солянка и Солянский проезд, Баррикадная улица, улица Волхонка,: Верхняя и Нижняя Радищевская улицы, Николоямская улица.
На протяжении всего времени проводился тщательный анализ транспортных потоков, в основном выделенные полосы вводятся на тех улицах, где приоритет наземному транспорту необходим больше всего. Фото: motorpage.ru
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