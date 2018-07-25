В центре столицы появятся выделенные полосы для общественного транспорта

Длинна новых полос в центре Москвы будет составлять 2 километра. По ним будут следовать 17 городских маршрутов, в общей сумме они перевозят по 150 тысяч пассажиров в день. Об этом сообщается на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы.

Выделенные полосы будут открыты на следующих улицах: улица Солянка и Солянский проезд, Баррикадная улица, улица Волхонка,: Верхняя и Нижняя Радищевская улицы, Николоямская улица.

На протяжении всего времени проводился тщательный анализ транспортных потоков, в основном выделенные полосы вводятся на тех улицах, где приоритет наземному транспорту необходим больше всего. Фото: motorpage.ru