Ещё
В кассы метро поступило 50 тыс. посвященных благотворительному концерту «7 жизней» карт «Тройка»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В смертельном пожаре в Греции нашли "российский" след
В смертельном пожаре в Греции нашли "российский" след

В кассы метро поступило 50 тыс. посвященных благотворительному концерту «7 жизней» карт «Тройка» 

Агентство «Москва» 23 минуты назад
В кассы Московского метрополитена поступило 50 тыс. карт «Тройка» и 300 тыс. билетов «Единый», посвященных благотворительному концерту «7 жизней». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной подземки.
«Во всех кассах метро появились 50 тыс. карт «Тройка» и 300 тысяч билетов «Единый», посвященных благотворительному концерту «7 жизней». На «Тройках» и «Единых» желтого цвета изображены артисты, которые организовали концерт, а также те, которые примут в нем участие. Всего будет по 13 видов карт и билетов», — сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что ранее в кассы поступило 5 тыс. билетов «Единый», посвященных концерту.
«7 жизней» — благотворительный концерт с участием звезд музыки, блогинга и шоу-бизнеса. В концерте примут участие Мот, Feduk, Елена Темникова и Саша T-Killah.
Агентство «Москва»: последние новости
С.Собянин: Москва стала столицей мирового футбола «Сухой» фонтан появится в «Парке имени Святослава Федорова» на севере Москвы Участок Филевской линии метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская» закроют на ремонт 28 и 29 июля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия пригрозила Грузии силой183
Крымский мост начал отделяться от Крыма529
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку344
Заявление Лолиты грозит международным скандалом271
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России74
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
03:26
Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку
Происшествия
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение