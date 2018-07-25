В кассы метро поступило 50 тыс. посвященных благотворительному концерту «7 жизней» карт «Тройка»

В кассы Московского метрополитена поступило 50 тыс. карт «Тройка» и 300 тыс. билетов «Единый», посвященных благотворительному концерту «7 жизней». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной подземки.

«Во всех кассах метро появились 50 тыс. карт «Тройка» и 300 тысяч билетов «Единый», посвященных благотворительному концерту «7 жизней». На «Тройках» и «Единых» желтого цвета изображены артисты, которые организовали концерт, а также те, которые примут в нем участие. Всего будет по 13 видов карт и билетов», — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что ранее в кассы поступило 5 тыс. билетов «Единый», посвященных концерту.