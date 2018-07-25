В Петербурге почти на год закрывается станция метро «Академическая»

Станция метро «Академическая» на «красной» Кировско-Выборгской линии петербургского метро закроется на капремонт с понедельника, 30 июля. Работы планируется провести за 11 месяцев.

Как сообщает пресс-служба подземки, за это время там полностью отремонтируют все эскалаторы, светильники заменят на светодиодные, подновят вестибюли, усовершенствуют систему видеонаблюдения и сделают станцию более удобной для пассажиров с ограниченными возможностями.

Кроме того, специалисты должны восстановить гидроизоляцию наклонного входа и заменить так называемые водоотводящие зонты из армоцемента на современные — из композитных материалов с антивандальным покрытием. После этого специалисты смогут легко подобраться к тоннельной обделке даже во время повседневной эксплуатации станции.

На время, пока «Академическая» будет закрыта, изменится схема движения наземного транспорта в Калининском районе. В частности, на перекрестке проспекта Науки и Гражданского проспекта будут запрещен левый поворот, а маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев будут продлены или изменены.

Станция метро «Академическая» была открыта для пассажиров в канун Нового 1976 года вместе со станцией «Политехническая».