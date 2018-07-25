Ещё
Расписание «Сапсанов» изменится с 8 по 19 октября
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В смертельном пожаре в Греции нашли "российский" след
В смертельном пожаре в Греции нашли "российский" след

Расписание «Сапсанов» изменится с 8 по 19 октября 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Расписание поездов «Сапсан», курсирующих между Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом, изменится с 8 по 19 октября, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).
В этот период пройдут работы по модернизации первого пути перегона Торфяное — Чудово-Московское, первого пути перегона Завидово — Решетниково и смене стрелочных переводов на станции Чудово-Московское.
Будут отменены поезда №765 и Санкт-Петербург — Москва и № 766 Москва — Санкт-Петербург. Также изменится расписание поездов «Сапсан» по маршрутам Санкт-Петербург — Москва, Москва — Санкт-Петербург и Санкт-Петербург — Нижний Новгород — Санкт-Петербург.
Москва24: последние новости
Участок Филевской линии между "Киевской" и "Кунцевской" закроют на выходных Социальные автобусы планируют запустить на выделенные полосы зимой В Москве стартовала программа "Мобильный избиратель"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия пригрозила Грузии силой183
Крымский мост начал отделяться от Крыма527
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку344
Заявление Лолиты грозит международным скандалом272
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России75
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
03:26
Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку
Происшествия
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение