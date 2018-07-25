Расписание «Сапсанов» изменится с 8 по 19 октября

Расписание поездов «Сапсан», курсирующих между Санкт-Петербургом Москвой и Нижним Новгородом, изменится с 8 по 19 октября, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

В этот период пройдут работы по модернизации первого пути перегона Торфяное — Чудово-Московское, первого пути перегона Завидово — Решетниково и смене стрелочных переводов на станции Чудово-Московское.

Будут отменены поезда №765 и Санкт-Петербург — Москва и № 766 Москва — Санкт-Петербург. Также изменится расписание поездов «Сапсан» по маршрутам Санкт-Петербург — Москва, Москва — Санкт-Петербург и Санкт-Петербург — Нижний Новгород — Санкт-Петербург.