В ЮВАО установили зарядную станцию для электромобиле 

Зарядную станцию для машин нового поколения — электромобилей — установили в Юго-Восточном округе, на территории района Марьино.
Станция расположена по адресу улица Братиславская, дом 20.
«Это первая подобная ЭЗС, установленная в жилом районе. Зарядная станция для электромобилей появилась в рамках реализации проекта «Умный квартал», курируемого столичным правительством», — сообщили в пресс-службе МОЭСК.
В пресс-службе уточнили, что за первые полтора месяца работы зарядной станции потребление составило 538,4 кВт/ч.
Напомним, что зарядная инфраструктура в Москве развивается с конца 2011 года. Всего в столице функционирует 36 подобных станций.