В ЮВАО установили зарядную станцию для электромобиле

Зарядную станцию для машин нового поколения — электромобилей — установили в Юго-Восточном округе, на территории района Марьино.

Станция расположена по адресу улица Братиславская, дом 20.

«Это первая подобная ЭЗС, установленная в жилом районе. Зарядная станция для электромобилей появилась в рамках реализации проекта «Умный квартал», курируемого столичным правительством », — сообщили в пресс-службе МОЭСК.

В пресс-службе уточнили, что за первые полтора месяца работы зарядной станции потребление составило 538,4 кВт/ч.