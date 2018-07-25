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Краткий курс подземной истории
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Краткий курс подземной истории 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В субботу, 28 июля, жителей и гостей города ждет увлекательная экскурсия «Московская подземка. Краткий курс».
Участники посетят семь станций-жемчужин, построенных в 30–50 годах прошлого века, а также познакомятся с новыми проектами столичного метрополитена.
— На экскурсии вы узнаете: откуда взялась радиально-кольцевая схема московского метро, как выглядели первые билеты, где можно было перекусить в метро 30-х, какие приемы использовали архитекторы при строительстве «подземных дворцов» и как архитектура станций связана с наземной средой, — отмечают в пресс-службе московского метро.
Гид научит вас «читать» архитектуру станций и откроет целую эпоху, застывшую в монолите столичной подземки.
Экскурсия начнется в 12:00 в центре зала станции «Охотный Ряд» и продлится два часа. Приобрести билет и ознакомиться с подробной информацией можно на сайте mosburo.com.
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