Краткий курс подземной истории

В субботу, 28 июля, жителей и гостей города ждет увлекательная экскурсия «Московская подземка. Краткий курс».

Участники посетят семь станций-жемчужин, построенных в 30–50 годах прошлого века, а также познакомятся с новыми проектами столичного метрополитена.

— На экскурсии вы узнаете: откуда взялась радиально-кольцевая схема московского метро, как выглядели первые билеты, где можно было перекусить в метро 30-х, какие приемы использовали архитекторы при строительстве «подземных дворцов» и как архитектура станций связана с наземной средой, — отмечают в пресс-службе московского метро.

Гид научит вас «читать» архитектуру станций и откроет целую эпоху, застывшую в монолите столичной подземки.

Экскурсия начнется в 12:00 в центре зала станции «Охотный Ряд» и продлится два часа. Приобрести билет и ознакомиться с подробной информацией можно на сайте mosburo.com.