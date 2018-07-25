В Москве стартует масштабный спортивный проект «Арена Героев»

Первое мероприятие в рамках нового масштабного спортивного проекта "Арена Героев" пройдет 4-5 августа в Парке Победы на Поклонной горе в Москве , сообщили РИА Новости в среду его организаторы.

"Первое мероприятие пройдет с 4 по 5 августа в Москве. Это спортивная зона общей площадью более 2 тысяч квадратных метров из 12 конструкций с разнообразными препятствиями, которые расположатся в Парке Победы практически в самом центре Москвы: прыжки на канате через бассейн с водой, подвесные рукоходы, коварные вращающиеся мостки и многие другие захватывающие препятствия. Общая высота конструкций составит около 6 метров, а средняя высота установки препятствий — 4 метра", — сказал собеседник агентства.

Участникам нужно будет преодолеть серию испытаний, установленных на металлических платформах, которые соединены в непрерывную трассу общей протяженностью порядка 150 метров. Стартовать необходимо попарно — специально для этого на платформах оборудованы две параллельные линии с одинаковыми препятствиями. Проходя трассу, участники перемещаются с платформы на платформу, а в финале дистанции их ждет четырехметровая "Рампа" и всего две попытки, чтобы на нее взобраться.

"На "Арене Героев" все просто — ты, 12 испытаний, сотни болельщиков и зрителей. Для кого-то эти минуты могут стать одними из самых волнительных в жизни", — заявила РИА Новости руководитель "Лиги Героев" Ксения Шойгу.

По ее словам, сложность нарастает постепенно — первое испытание, как взлетная полоса, разминка. Дальше уже сложнее — будут и подвесные платформы, и спуски на кольцах, и прыжки на сетку.

"Уже ближе к финишу участников ждет "Вращающийся мост" — реальная проверка вашей устойчивости и баланса", — сказала Шойгу.

По предварительным данным организаторов, в мероприятии примут участие около 3 тысяч человек.

В основе "Арены Героев" лежат оригинальные технологические решения, созданные и воплощенные "Лигой Героев" совместно с творческой командой "Красного квадрата", обладающей уникальным опытом в самых экстремальных телепроектах. Это легендарные реалити-шоу "Последний герой" и "Специальное задание", игровые форматы "Форт Боярд" и "Жестокие игры", спортивные шоу "Большие гонки", "Без страховки" и "Русский ниндзя".