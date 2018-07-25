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Расписание «Сапсанов» между Санкт-Петербургом и Москвой изменится с 8 по 19 октября
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Расписание «Сапсанов» между Санкт-Петербургом и Москвой изменится с 8 по 19 октября 

Агентство «Москва» 1 час назад
Расписание поездов «Сапсан», курсирующих между Санкт-Петербургом и Москвой, а также Нижним Новгородом, изменится с 8 по 19 октября 2018 г. из-за работ по модернизации пути. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).
«В связи с производством работ по модернизации первого пути перегона Торфяное-Чудово-Московское, первого пути перегона Завидово-Решетниково и смене стрелочных переводов на станции «Чудово-Московское», внесены изменения в движение поездов «Сапсан», курсирующих в период с 8 по 19 октября. Просим пассажиров внимательно планировать поездки в эти даты», — говорится в сообщении.
Так, будут отменены поезда: №765 Санкт-Петербург-Москва отправлением из Санкт-Петербурга с 8 по 19 октября; а также №766 Москва-Санкт-Петербург отправлением из Москвы с 8 по 19 октября. Помимо этого, внесены изменения в расписание движения поездов «Сапсан» в указанные даты по маршрутам Санкт-Петербург-Москва, Москва-Санкт-Петербург, а также Санкт-Петербург-Нижний Новгород-Санкт-Петербург.
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