Цветники в Ландшафтном парке ВДНХ оформили в стиле полотен Кандинского

Сергей Собянин. В Ландшафтном парке в Мичуринском саду столичной ВДНХ закончили оформление цветников, которые, по замыслу, должны напоминать работы художника Василия Кандинского , в Ландшафтном парке будут представлены растения со всей России , сообщил мэр Москвы

«Уже закончены работы по «раскраске» «Большой картины полей». Причудливая система цветников напоминает мазки с полотен Кандинского. Для прогулок здесь обустроены дорожки из природного камня, а вокруг клумб установлены деревянные скамейки для отдыха», — написал Собянин на своем персональном сайте.

В прикрепленном видео мэр отметил, что в Ландшафтном парке будут представлены растения со всей России — гречка, лен, подсолнухи и другие.

«Ну и, конечно, тысячи новых деревьев, плодовых, туи, которые наполнят это пространство, делают его интересным, красивым для прогулок. Москва станет еще более зеленым городом», — добавил Собянин.

Ранее на ВДНХ были завершены основные работы по благоустройству центральной части. Строители провели замену асфальта, устроив новое основание и уложив два слоя асфальтового покрытия. Общая площадь работ составила более 120 тысяч квадратных метров.

Работы по приведению в порядок входной группы ВДНХ — от станции метро до главного входа — были проведены в марте-июле. Площадь благоустройства составила 20 гектаров. Помимо озеленения — устройства 39,8 тысячи квадратных метров газонов, высадки 53 деревьев и 2,5 тысяч кустарников — также установлены 150 опор наружного и 230 фонарей торшерного освещения, 14 остановочных павильонов, 19 навигационных стел, устроено 494 парковочных места.