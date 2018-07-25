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В экологическую инфраструктуру новой Москвы вложат более 6 млрд рублей
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В экологическую инфраструктуру новой Москвы вложат более 6 млрд рублей 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Более 6 миллиардов рублей намечено инвестировать в экологическую инфраструктуру новой Москвы, эти средства потратят, в том числе, на создание и обустройство парковых зон, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.
Как пояснил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, 75 тысяч гектаров территорий новой Москвы занимают зеленые зоны. При этом Генплан столицы учитывает границы особо охраняемых природных территорий, особо охраняемых зеленых территорий, водоохранных зон, прибрежных, защитных и береговых полос.
«Уже создана специальная рабочая группа, которая занимается вопросами развития парков в ТиНАО. В ее состав вошли специалисты департамента развития новых территорий, Москомархитектуры, департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города, а также общественники. 6,25 миллиарда рублей планируется инвестировать в экологическую инфраструктуру новой Москвы», — сказал Жидкин.
По его словам, в настоящее время леса активно очищаются от мусора, развернута также борьба с жуком-короедом, который сейчас распространен в лесах. Ведется строительство пожарных подъездов и расчистка пожарных прудов. Будут сохранены все водоемы на новых территориях, что положительно скажется на экологической обстановке.
В новой Москве уже созданы пять парков, среди них «Парк 70-летия Победы», «Красная Пахра», «Сосны», «Ручеек». Власти Москвы планируют до 2035 года открыть в Троицком и Новомосковском административных округах 90 парков, под парковые территории выделено около 12 гектаров земли.
Для каждой территории будет разработана собственная концепция развития. Например, планируется создавать прогулочные, оздоровительные, историко-культурные, детские и спортивные парки и даже археологический, зоологический и сельскохозяйственный. Предполагается, что все парки будут иметь различные площади.
В ТиНАО обустроят как небольшие благоустроенные зеленые зоны площадью 20 гектаров, так и масштабные площадью около 3 тысяч гектаров. Москвичи смогут отдыхать в небольших парках, расположенных рядом с их домами, а в выходные дни смогут отправиться в тематические парки.
«Все будет зависеть от активности в этом проекте инвесторов и муниципалитетов», — добавил Жидкин.
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