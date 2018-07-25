В экологическую инфраструктуру новой Москвы вложат более 6 млрд рублей

Более 6 миллиардов рублей намечено инвестировать в экологическую инфраструктуру новой Москвы , эти средства потратят, в том числе, на создание и обустройство парковых зон, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

Как пояснил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин , 75 тысяч гектаров территорий новой Москвы занимают зеленые зоны. При этом Генплан столицы учитывает границы особо охраняемых природных территорий, особо охраняемых зеленых территорий, водоохранных зон, прибрежных, защитных и береговых полос.

«Уже создана специальная рабочая группа, которая занимается вопросами развития парков в ТиНАО. В ее состав вошли специалисты департамента развития новых территорий, Москомархитектуры, департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города, а также общественники. 6,25 миллиарда рублей планируется инвестировать в экологическую инфраструктуру новой Москвы», — сказал Жидкин.

По его словам, в настоящее время леса активно очищаются от мусора, развернута также борьба с жуком-короедом, который сейчас распространен в лесах. Ведется строительство пожарных подъездов и расчистка пожарных прудов. Будут сохранены все водоемы на новых территориях, что положительно скажется на экологической обстановке.

В новой Москве уже созданы пять парков, среди них «Парк 70-летия Победы», «Красная Пахра», «Сосны», «Ручеек». Власти Москвы планируют до 2035 года открыть в Троицком и Новомосковском административных округах 90 парков, под парковые территории выделено около 12 гектаров земли.

Для каждой территории будет разработана собственная концепция развития. Например, планируется создавать прогулочные, оздоровительные, историко-культурные, детские и спортивные парки и даже археологический, зоологический и сельскохозяйственный. Предполагается, что все парки будут иметь различные площади.

В ТиНАО обустроят как небольшие благоустроенные зеленые зоны площадью 20 гектаров, так и масштабные площадью около 3 тысяч гектаров. Москвичи смогут отдыхать в небольших парках, расположенных рядом с их домами, а в выходные дни смогут отправиться в тематические парки.

«Все будет зависеть от активности в этом проекте инвесторов и муниципалитетов», — добавил Жидкин.