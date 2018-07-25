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Мэр назначил главу управы Бутырского района
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В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип

Сергей Собянин назначил главу управы Бутырского района 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Антон Гердо, "Вечерняя Москва"
Соответствующее распоряжение опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.
Мэр Москвы Сергей Собянин провел ряд кадровых назначений в структуре городской системы власти.
На должность заместителя руководителя Департамента здравоохранения назначена Елена Хавкина.
— В связи с истечением срока действия срочного служебного контракта назначить Хавкину Елену Юрьевну на должность заместителя руководителя Департамента города Москвы с заключением служебного контракта сроком на три года, — говорится в тексте документа, опубликованного на официальном сайте мэра Москвы.
Вместе с тем на должность главы управы Бутырского района назначена Элеонора Топырик.
— Назначить Топырик Элеонору Сергеевну на должность главы управы Бутырского района города Москвы с заключением служебного контракта сроком на один год, — говорится в тексте соответствующего документа.
На должность первого заместителя префекта Северного административного округа также принят Владимир Степанов.
— Принять Степанова Владимира Викторовича на государственную гражданскую службу города Москвы и назначить на должность первого заместителя префекта Северного административного округа с заключением служебного контракта сроком на пять лет, — говорится в тексте распоряжения.
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