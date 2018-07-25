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Участок линии между станциями «Киевская» и «Кунцевская» закроют в эти выходные
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Участок линии между станциями «Киевская» и «Кунцевская» закроют в эти выходные
Говорит Москва
3 часа назад
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28 и 29 июля будут закрыты станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филёвский парк» и «Пионерская».
Во время ограничений будут курсировать компенсационные автобусные маршруты КМ-1 и КМ-2.
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