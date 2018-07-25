Порывы ветра в Москве усилились до 11 метров в секунду

Днем в среду в столице зафиксировали сильные порывы ветра в 11 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости». «В Зеленограде без осадков, температура воздуха 23 градуса, на территории новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 19-25 градусов, местами порывы юго-восточного ветра до 11 метров в секунду», — говорится в сообщении. В других округах Москвы температура составляет 22-26 градусов. Ранее в Московском регионе на среду объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы.