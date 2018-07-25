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Порывы ветра в Москве усилились до 11 метров в секунду
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Порывы ветра в Москве усилились до 11 метров в секунду 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Днем в среду в столице зафиксировали сильные порывы ветра в 11 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».
«В Зеленограде без осадков, температура воздуха 23 градуса, на территории новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 19-25 градусов, местами порывы юго-восточного ветра до 11 метров в секунду», — говорится в сообщении.
В других округах Москвы температура составляет 22-26 градусов.
Ранее в Московском регионе на среду объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы.
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