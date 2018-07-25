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Участок Филевской линии метро закроют на выходные
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Участок Филевской линии метро Москвы между «Киевской» и «Кунцевской» закроют на выходные 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Участок Филевской линии Московского метрополитена между станциями "Киевская" и "Кунцевская" закроют 28 и 29 июля в связи с проведением работ по обновлению путевой инфраструктуры. Об этом в среду сообщает Единый транспортный портал.
"В ближайшие выходные, 28 и 29 июля 2018 года, будет временно прекращено движение поездов на участке Филевской линии от станции "Киевская" до станции "Кунцевская". Ограничения вводятся в связи с проведением капитального ремонта станций и путевой инфраструктуры. Во время закрытия участка линии будут курсировать компенсационные маршруты КМ1 и КМ2", — говорится в сообщении.
Уточняется, что для пассажиров будут закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". В обычном режиме участок возобновит работу в понедельник, 30 июля, в 5:30 утра.
Отмечается, что за два дня специалисты планируют выполнить строительные работы в подплатформенных участках станций, а также монтаж и прокладку кабельных сетей. Кроме того, будет обновлена путевая инфраструктура: замена рельсов, укрепление верхнего строения пути, а также алюминотермитная сварка рельсовых стыков, что обеспечит снижение уровня шума и вибрации при движении поездов по линии.
"На станциях "Пионерская", "Филевский парк" и "Багратионовская" начнется обустройство фасадов и кровли, а на "Кунцевской" — облицовка гранитом колонн и пола в пассажирской зоне станции. На "Студенческой" специалисты приступят к монтажу лифтовых подъемников", — добавили в пресс-службе.
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