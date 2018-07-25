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На ВДНХ завершается благоустройство ландшафтного парка — Собянин
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На ВДНХ завершается благоустройство ландшафтного парка — Собянин 

Москва меняется 40 минут назад
Фото: Москва меняется
На ВДНХ завершается благоустройство ландшафтного парка по проекту французского архитектора Мишеля Пена. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ландшафтный парк
#ВДНХ — это пять природных зон и большая аллея. Его концепцию придумал выдающийся французский архитектор Мишель Пена. Для прогулок сделаны дорожки из природного камня, а вокруг клумб стоят деревянные скамейки для отдыха. https://t.co/ExR8hj6Cvh
— Сергей Собянин (@MosSobyanin)
July 25, 2018
«Уже закончены работы по «раскраске» «Большой картины полей». Причудливая система цветников напоминает мазки с полотен Кандинского. Для прогулок здесь обустроены дорожки из природного камня, а вокруг клумб установлены деревянные скамейки для отдыха», — отметил столичный градоначальник.
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
Текст © Антон Волошин / Москва меняется
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