На ВДНХ завершается благоустройство ландшафтного парка — Собянин

Сергей Собянин. На ВДНХ завершается благоустройство ландшафтного парка по проекту французского архитектора Мишеля Пена . Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил мэр Москвы

Ландшафтный парк

#ВДНХ — это пять природных зон и большая аллея. Его концепцию придумал выдающийся французский архитектор Мишель Пена. Для прогулок сделаны дорожки из природного камня, а вокруг клумб стоят деревянные скамейки для отдыха. https://t.co/ExR8hj6Cvh

— Сергей Собянин (@MosSobyanin)

July 25, 2018

«Уже закончены работы по «раскраске» «Большой картины полей». Причудливая система цветников напоминает мазки с полотен Кандинского. Для прогулок здесь обустроены дорожки из природного камня, а вокруг клумб установлены деревянные скамейки для отдыха», — отметил столичный градоначальник.

Сообщение На ВДНХ завершается благоустройство ландшафтного парка — Собянин появились сначала на Москва Меняется.