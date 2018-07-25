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Более 2,3 миллиона поездок совершили на велосипедах столичного проката
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Более 2,3 миллиона поездок совершили на велосипедах столичного проката 

Управа района Мещанский города Москвы 47 минут назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
С начала сезона столичным велопрокатом воспользовались более 2,3 миллиона жителей и гостей столицы. Об этом 25 июля проинформировал руководитель городского Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
На официальном сайте Агентства городских новостей «Москва» добавили, что этот показатель почти в три раза превышает количество поездок, которые совершили жители и гости столицы за весь 2015 год.
Отметим, что сезон проката в Москве открыли 26 апреля. Пункты, где можно взять велосипеды, располагаются как вблизи станций метро и Московского центрального кольца, так и в спальных районах.
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