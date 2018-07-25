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Москва полностью перейдет на электробусы в 2030 году
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Москва полностью перейдет на электробусы в 2030 году 

Москва24 21 минуту назад
Фото: Москва24
Столичный общественный транспорт полностью поменяет свой облик. Таким прогнозом заммэра Максим Ликсутов поделился на заседании международного экспертного совета по транспортным вопросам при столичном правительстве. По его словам, к 2013 году в Москве будут курсировать только электробусы, а бензиновый транспорт исчезнет с улиц, передает "Российская газета".
Ранее правительство Москвы заявило, что намерено отказаться от закупок автобусов и постепенно переходить на электробусы. Общественный транспорт на электрической тяге поэтапно начнут заменять в этом году, к 2020-му планируется приобрести 900 таких машин. А еще через 10 лет автобусный парк столицы должен стать полностью электрическим.
Первые электробусы, скорее всего, горожане смогут увидеть уже в сентябре этого года.
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