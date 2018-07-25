Ликсутов: К 2030 году на маршрутах Москвы будет только электрических транспорт 

Об этом в среду сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов, выступая на VI Международном экспертном совете по транспортным вопросам при правительстве Москвы. По его словам, городом принята программа, подразумевающая приобретение 300 электробусов отечественного производства ежегодно. Первые электробусы будут запущены по городским маршрутам в 2018 году. По техзаданию это должны быть низкопольные машины, вмещающие не менее 85 пассажиров и оборудованные системами климат-контроля, видеонаблюдения и спутниковой навигации, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств и доступом к Wi-Fi.