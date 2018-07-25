Задержанные поезда прибыли на Павелецкий вокзал 

Все пассажирские составы Павелецкого направления прибыли в пункт назначения в Москву. Ранее они были задержаны в связи с незапланированной остановкой грузового состава на станции Узуново.
Пассажирские поезда пропускали в приоритетном порядке. Состав, следовавший из Саратова в Москву, опоздал на 2,5 часа. Такое время задержки стало максимальным.
Ещё два поезда делали дополнительные остановки на станции Домодедово, чтобы пассажиры могли попасть в аэропорт.
Московская железная дорога на своём сайте извинилась перед клиентами за доставленные неудобства.