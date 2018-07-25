Задержанные поезда прибыли на Павелецкий вокзал

Все пассажирские составы Павелецкого направления прибыли в пункт назначения в Москву . Ранее они были задержаны в связи с незапланированной остановкой грузового состава на станции Узуново.

Пассажирские поезда пропускали в приоритетном порядке. Состав, следовавший из Саратова в Москву, опоздал на 2,5 часа. Такое время задержки стало максимальным.

Ещё два поезда делали дополнительные остановки на станции Домодедово , чтобы пассажиры могли попасть в аэропорт.

Московская железная дорога на своём сайте извинилась перед клиентами за доставленные неудобства.