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Задержанные поезда прибыли на Павелецкий вокзал
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Задержанные поезда прибыли на Павелецкий вокзал 

News.ru 1 час назад
Все пассажирские составы Павелецкого направления прибыли в пункт назначения в Москву. Ранее они были задержаны в связи с незапланированной остановкой грузового состава на станции Узуново.
Пассажирские поезда пропускали в приоритетном порядке. Состав, следовавший из Саратова в Москву, опоздал на 2,5 часа. Такое время задержки стало максимальным.
Ещё два поезда делали дополнительные остановки на станции Домодедово, чтобы пассажиры могли попасть в аэропорт.
Московская железная дорога на своём сайте извинилась перед клиентами за доставленные неудобства.
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